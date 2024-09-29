Наталья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Ильина
Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев
Восприемник крест. девица Мирония Васильева.
Смерть
Неизвестно