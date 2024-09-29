Наталья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Ильина

Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Илья Лаврентиев

Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Сухарев Илья Лаврентиев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник крест. девица Мирония Васильева.
Смерть
Неизвестно

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