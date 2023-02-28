Нестерова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.11.1930
Дата смерти05.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Отмечала день рождения всегда 5 декабря
Рождение ребёнка
02.10.1955
Сын: Чернеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чернеев Александр Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.01.1987
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область