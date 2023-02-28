Нестерова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.11.1930

Дата смерти

05.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Толба, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Отмечала день рождения всегда 5 декабря
Рождение ребёнка
02.10.1955

Сын: Чернеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чернеев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.01.1987
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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