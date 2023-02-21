Губина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
1808 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Губин Иван

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Губин Иван

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Губин Иван

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Губин Карп

Отец ребёнка: Губин Иван

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Иван

Смерть
Неизвестно
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