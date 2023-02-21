Губина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Губин Иван
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Губин Иван
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Губин Иван
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Губин Карп
Отец ребёнка: Губин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Иван
Смерть
Неизвестно