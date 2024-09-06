Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Антонов Антон Самуилович

Мать: не указана

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Мирон Гаврилов

Рождение ребёнка
22.12.1847

Сын: Боровиков Федор Миронов

Отец ребёнка: Боровиков Мирон Гаврилов

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1850

Дочь: (Боровикова) Мария Миронова

Отец ребёнка: Боровиков Мирон Гаврилов

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1895

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