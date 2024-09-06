Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Антонов Антон Самуилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1847
Отец ребёнка: Боровиков Мирон Гаврилов
Рождение ребёнка
01.04.1850
Дочь: (Боровикова) Мария Миронова
Отец ребёнка: Боровиков Мирон Гаврилов
Смерть
1895