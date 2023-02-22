Лоскутова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1908
Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1909
Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1913
Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно