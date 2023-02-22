Лоскутова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Лоскутов Василий Нилович

Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Лоскутов Михаил Нилович

Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Лоскутов Павел Нилович

Отец ребёнка: Лоскутов Нил Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Нил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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