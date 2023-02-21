Луценко Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Владимир Леонидович

Луценко Владимир Леонидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2011

Дочь: Луценко Анна Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2014

Дочь: Луценко Александра Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close