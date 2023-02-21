Луценко Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2011
Дочь: Луценко Анна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2014
Дочь: Луценко Александра Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности