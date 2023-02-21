Фарафонова Яна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФарафонова Яна Владимировна

Фарафонова Яна Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1972

Отец: Фарафонов Владимир

Мать: Фарафонова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1995

Сын: Фарафонов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.2008

Сын: Барбье Александр Александрович

Отец ребёнка: Барбье Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барбье Александр

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close