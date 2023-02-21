Фарафонова Яна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1972
Отец: Фарафонов Владимир
Рождение ребёнка
24.01.1995
Сын: Фарафонов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.2008
Сын: Барбье Александр Александрович
Отец ребёнка: Барбье Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барбье Александр
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область