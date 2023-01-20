Предеин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Предеин Александр Сергеевич

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Место рождения

Курганская область, г.Курган

Дата рождения

22.08.1993

Дата смерти

20.01.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Курганская область, г.Курган
Бракосочетание
19.08.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Саратовская область, г.Балашов, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
31.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратовская область, г.Балашов, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
02.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемеровская область, г.Юрга
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Кемеровская область, г.Юрга
Смерть
20.01.2023
Украина
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