Предеин Александр Сергеевич
Место рожденияКурганская область, г.Курган
Дата рождения22.08.1993
Дата смерти20.01.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Курганская область, г.Курган
Бракосочетание
19.08.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Саратовская область, г.Балашов, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
31.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Саратовская область, г.Балашов, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
02.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кемеровская область, г.Юрга
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Кемеровская область, г.Юрга
Смерть
20.01.2023
Украина