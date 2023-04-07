Агафья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ефим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Кириллович
Смерть
Неизвестно