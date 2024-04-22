Щипанов Сергей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипанов Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.2004

Дочь: Щипанова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.02.2008

Сын: Щипанов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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