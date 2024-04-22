Щипанов Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.2004
Дочь: Щипанова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.02.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности