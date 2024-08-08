Морозова Сиклитиния Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Сиклитиния Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.10.1903

Сын: Морозов Яков Архипов

Отец ребёнка: Морозов Архип Ульянов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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