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Пономарев Никифор Фролович

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Пономарев Фрол Степанович

Мать: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Егор Никифорович

Мать ребёнка: Пономарева Парасковья 3

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Мариамна Никифоровна

Мать ребёнка: Пономарева Фекла Федотовна 2

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Пономарева Фекла Федотовна 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Парасковья 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Петр Никифорович

Мать ребёнка: Пономарева Фекла Федотовна 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Фекла Федотовна 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Пономарева Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Евстафий Никифорович

Мать ребёнка: Пономарева Жена 1

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Жена 1

Смерть
Неизвестно

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