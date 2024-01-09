Пономарев Никифор Фролович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Пономарев Фрол Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Егор Никифорович
Мать ребёнка: Пономарева Парасковья 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Мариамна Никифоровна
Мать ребёнка: Пономарева Фекла Федотовна 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Пономарева Фекла Федотовна 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Парасковья 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Петр Никифорович
Мать ребёнка: Пономарева Фекла Федотовна 2
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Пономарева Жена 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Евстафий Никифорович
Мать ребёнка: Пономарева Жена 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Жена 1
Смерть
Неизвестно