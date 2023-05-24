Нечесина (Нечестина) Пелагея Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти10.09.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Спиридон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Нечесина (Нечестина) Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Нечесина (Нечестина) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Нечесин (Нечестин) Семен Федорович
Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Нечесин (Нечестин) Никита Федорович
Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Нечесина (Нечестина) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
13.12.1890
Дочь: Нечесина (Нечестина) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Нечесина (Нечестина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович
Смерть
10.09.1897