Нечесина (Нечестина) Пелагея Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечесина (Нечестина) Пелагея Спиридоновна

Место рождения

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

10.09.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Спиридон

Мать: Ермолаева Анна Ермолаевна

Шевелёво, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Нечесина (Нечестина) Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Нечесина (Нечестина) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Нечесин (Нечестин) Семен Федорович

Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Нечесин (Нечестин) Никита Федорович

Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Нечесина (Нечестина) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1890

Дочь: Нечесина (Нечестина) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Нечесина (Нечестина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Нечесин (Нечестин) Фёдор Федорович

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Смерть
10.09.1897
Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд

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