Мамонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1917

Дочь: Мухина Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: ? Мамонов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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