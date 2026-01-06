Корзухин Евгений Николаевич 1963 — найти родственников по фамилии на Familio

Корзухин Евгений Николаевич

Автор
ВК
Корзухин В.

мужской, родился 1963

Мать
Воложанина Анна Афанасьевна1926 г.р.
Отец
Корзухин Николай Александрович1926 г.р.
Супруги
Тизяева Марина Михайловна1963 г.р.
Дети
Корзухин Виталий Евгеньевич05.10.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Корзухин Николай Александрович

Мать: Воложанина Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тизяева Марина Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тизяева Марина Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.1987

Сын: Корзухин Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Тизяева Марина Михайловна

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