Фещенко Егор (Георгий) Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1911
Дата смерти1992
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр22об]
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фещенко Владимир Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинина Надежда Егоровна
Смерть
1992
Так как в январе 1962 года выдано свидетельство, куда -то уехал?