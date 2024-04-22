Фещенко Егор (Георгий) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Егор (Георгий) Андреевич

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Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.04.1911

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911

Отец: Фещенко Андрей Харлампиевич

Мать: Фещенко Марфа Назаровна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391стр22об]
Рождение ребёнка
1939

Сын: Фещенко Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Алексей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Владимир Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинина Надежда Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1992
Так как в январе 1962 года выдано свидетельство, куда -то уехал?
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