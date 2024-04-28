Овинников Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОвинников Илья

Овинников Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова (Овинникова) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куприна (Овинникова) Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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