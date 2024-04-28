Овинников Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова (Овинникова) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куприна (Овинникова) Мария Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно