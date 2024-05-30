Тетерин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тетерин Валерий Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1980
Дочь: Булычёва Анна Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно