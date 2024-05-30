Тетерин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетерин Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1980

Дочь: Булычёва Анна Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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