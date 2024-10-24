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Пелагея Яковлевна

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Яков

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1830

Муж: Степан Силин (Семенович)

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1836

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)

Рождение ребёнка
02.02.1838

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)

Рождение ребёнка
21.06.1840

Сын: Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)

Рождение ребёнка
24.08.1842

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)

Рождение ребёнка
18.08.1852

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1859

Дочь: Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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