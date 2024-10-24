Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1830
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1836
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)
Рождение ребёнка
02.02.1838
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)
Рождение ребёнка
21.06.1840
Сын: Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)
Рождение ребёнка
24.08.1842
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)
Рождение ребёнка
18.08.1852
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)
Рождение ребёнка
03.05.1859
Дочь: Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Степан Силин (Семенович)
Смерть
Неизвестно