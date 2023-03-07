Мусихина Федосья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Мусихин Петр (Петрушка) Козьмин
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710