Мусихина Федосья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Федосья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Настасья Петрова

Отец ребёнка: Мусихин Петр (Петрушка) Козьмин

дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Петр (Петрушка) Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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