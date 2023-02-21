Башкова (Яковлева) Зоя Ивановна
Место рожденияс. Ст-Березово, г.Петухово, Курганская область
Дата рождения28.04.1918
Дата смерти26.02.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1918
Отец: Яковлев Иван Иванович
Мать: Яковлева Васса Павловна
с. Ст-Березово, г.Петухово, Курганская область
Рождение ребёнка
06.04.1951
Дочь: Башкова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Башков Михаил Васильевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1955
Сын: Башков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Башков Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1992
Братск, город Братск, Иркутская область