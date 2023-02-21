Башкова (Яковлева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкова (Яковлева) Зоя Ивановна

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Место рождения

с. Ст-Березово, г.Петухово, Курганская область

Дата рождения

28.04.1918

Дата смерти

26.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1918

Отец: Яковлев Иван Иванович

Мать: Яковлева Васса Павловна

с. Ст-Березово, г.Петухово, Курганская область
Рождение ребёнка
06.04.1951

Дочь: Башкова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Башков Михаил Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1955

Сын: Башков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Башков Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башков Михаил Васильевич

Смерть
26.02.1992
Братск, город Братск, Иркутская область
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