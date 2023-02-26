Латонина Вера Херсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатонина Вера Херсановна

Латонина Вера Херсановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1920

Дочь: Лопухина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.08.1923

Дочь: Иванова Вера

Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович

д.Ковши, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
01.05.1930

Дочь: Олимпиева Алексендра

Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close