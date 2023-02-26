Латонина Вера Херсановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1920
Дочь: Лопухина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1923
Дочь: Иванова Вера
Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович
д.Ковши, Смоленская обл.
Рождение ребёнка
01.05.1930
Дочь: Олимпиева Алексендра
Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латонин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно