Соколова Алена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Алена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1998

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1998

Отец: Соколов Василий Петрович

Мать: Соколова Людмила

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