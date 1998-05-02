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Соколова Алена Васильевна
Соколова Алена Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.1998
Пол
Женский
Отец
Соколов Василий Петрович
1966 г.р.
Мать
Соколова Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1998
Отец:
Соколов Василий Петрович
Мать:
Соколова Людмила
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