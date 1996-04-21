Звягинцева (Кудря) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения21.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1996
Отец: Кудря Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.08.2017
Муж: не указан
Строитель, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.03.2018
Дочь: Звягинцева Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно