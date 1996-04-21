Звягинцева (Кудря) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева (Кудря) Анастасия Александровна

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Место рождения

Лянтор, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

21.04.1996

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1995 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1996

Отец: Кудря Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Лянтор, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
17.08.2017

Муж: не указан

Строитель, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.03.2018

Дочь: Звягинцева Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Звягинцев Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Андрей Алексеевич

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