Коробков Виктор Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробков Виктор Геннадиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1967

Дата смерти

21.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.2001

Дочь: Коробкова Кристина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2021
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