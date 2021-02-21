Коробков Виктор Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1967
Дата смерти21.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.2001
Дочь: Коробкова Кристина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2021