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Гора Назар Сидорович

Место рождения

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гора Сидор Данилович

Мать: Гора Ирина Романовна

с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гора (gora) Петр Назарович (Petr Nazarovich)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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