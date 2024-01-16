Гора Назар Сидорович
Место рожденияс. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гора Сидор Данилович
Мать: Гора Ирина Романовна
с. Глинское Глинской волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гора (gora) Петр Назарович (Petr Nazarovich)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно