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Королев Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Королев Петр Лукоянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Королев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Королев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1960
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