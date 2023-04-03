Королев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Королев Петр Лукоянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Королев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Королев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Королева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1960