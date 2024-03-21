Мавра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Васса Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно