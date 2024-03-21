Мавра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Васса Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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