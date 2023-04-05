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Богдановский Иван Козьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1820

Отец: Богдановский Козьма Петрович

Мать: Богдановская Мария

Рождение ребёнка
17.11.1854

Сын: Богдановский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Богдановская Марфа Антоновна

Шахматово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богдановская Марфа Антоновна

Смерть
Неизвестно
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