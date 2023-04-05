Богдановский Иван Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1820
Отец: Богдановский Козьма Петрович
Мать: Богдановская Мария
Рождение ребёнка
17.11.1854
Сын: Богдановский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Богдановская Марфа Антоновна
Шахматово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно