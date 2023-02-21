Жинко Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Матрона Семенова
Отец ребёнка: Жинко Семен Никифоров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Жинко Антон Семенов
Отец ребёнка: Жинко Семен Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно