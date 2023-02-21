Жинко Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Матрона Семенова

Отец ребёнка: Жинко Семен Никифоров

Рождение ребёнка
1803

Сын: Жинко Антон Семенов

Отец ребёнка: Жинко Семен Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жинко Семен Никифоров

Смерть
Неизвестно
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