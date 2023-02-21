Привольнев Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Привольнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Кошенкова Нина
Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Анна
Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
неизвестно, имя на обелиске в Стегримово, погиб в Вязьме?