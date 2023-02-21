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Привольнев Фома Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Привольнев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Кошенкова Нина

Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Анна

Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привольнев Михаил Фомич

Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Привольнев Иван Фомич

Мать ребёнка: Привольнева Анна Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привольнева Анна Мироновна

Смерть
1943
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
неизвестно, имя на обелиске в Стегримово, погиб в Вязьме?
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