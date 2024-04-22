Белоруков Мартын Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1889
Дата смертиОколо ?.11.1952
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1889
Отец: Белоруков Порфирий Михеевич
Мать: Гликерия Поликарповна
Бракосочетание
15.01.1914
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна
Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна
Томская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Озёрская/радченко Таисия Мартыновна
Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
Около 04.05.1925
Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1930
Дочь: Андреева Анна Мартыновна
Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна
д.Листвянка Черепановского района Новосибирской области
Арест
Около 1937
был арестован, жена Харитинья Васильевна не позволила забрать из семьи швейную машинку, которая приносила семье доход и позволяла прокормить детей. Строил театр оперы и балета в г. Новосибирске после ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
председатель
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий в Татарске, с детьми посадио сосновый бор семенами, Белоруковский бор
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Смерть
Около ?.11.1952
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно