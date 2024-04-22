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Белоруков Мартын Порфирьевич

Место рождения

Червино, Потрусовская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

13.04.1889

Дата смерти

Около ?.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1889

Отец: Белоруков Порфирий Михеевич

Мать: Гликерия Поликарповна

Червино, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
15.01.1914

Жена: Белорукова Харитинья Васильевна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна

Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна

Томская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Озёрская/радченко Таисия Мартыновна

Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 04.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна

Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1930

Дочь: Андреева Анна Мартыновна

Мать ребёнка: Белорукова Харитинья Васильевна

д.Листвянка Черепановского района Новосибирской области
Арест
Около 1937
был арестован, жена Харитинья Васильевна не позволила забрать из семьи швейную машинку, которая приносила семье доход и позволяла прокормить детей. Строил театр оперы и балета в г. Новосибирске после ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
председатель
Работа или профессия
Неизвестно
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
лесничий в Татарске, с детьми посадио сосновый бор семенами, Белоруковский бор
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Смерть
Около ?.11.1952
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
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