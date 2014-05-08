Zontak (Lvov) Tsira
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти08.05.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zontak Israel
Работа или профессия
Неизвестно
Retired
Смерть
08.05.2014
Похороны
09.05.2014
Baron Hirsch Cemetery