Zontak (Lvov) Tsira 01.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zontak (Lvov) Tsira

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1924

Дата смерти

08.05.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zontak Israel

Работа или профессия
Неизвестно
Retired
Смерть
08.05.2014
Похороны
09.05.2014
Baron Hirsch Cemetery

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