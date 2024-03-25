Невмятуллин Рафаэль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмятуллин Ильяс Рафаэлевич
Мать ребёнка: Невмятуллина Гульсиня Иршатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмятуллин Амир Рафаэлевич
Мать ребёнка: Невмятуллина Гульсиня Иршатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмятуллина Рената Рафаэлевна
Мать ребёнка: Невмятуллина Гульсиня Иршатовна
Бракосочетание
Неизвестно