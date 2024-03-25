Невмятуллин Рафаэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмятуллин Рафаэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмятуллин Ильяс Рафаэлевич

Мать ребёнка: Невмятуллина Гульсиня Иршатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмятуллин Амир Рафаэлевич

Мать ребёнка: Невмятуллина Гульсиня Иршатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмятуллина Рената Рафаэлевна

Мать ребёнка: Невмятуллина Гульсиня Иршатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невмятуллина Гульсиня Иршатовна

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