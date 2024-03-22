Петрович Дмитрий Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрович Дмитрий Клементьевич

Петрович Дмитрий Клементьевич

Место рождения

Щорсы, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

31.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Петрович Клемент

Мать: не указана

Щорсы, Новогрудский район, Гродненская область
Работа или профессия
16.08.1909
Логойск, Логойский район, Минская область
Назначен: учитель Логойского народного училища Дмитрий Петрович исполняющим должность псаломщика Логойской церкви, Борисовского уезда — 16 августа 1909 года Источник: Минские епархиальные ведомости. ... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1911

Сын: Петрович Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна

Рождение ребёнка
13.05.1913

Сын: Петрович Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна

Рождение ребёнка
09.01.1915

Сын: Петрович Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна

Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Петрович Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1924

Дочь: Ларина Ленина Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна

Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.11.1926

Сын: Петрович Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна

Логойск, Логойский район, Минская область
Арест
11.06.1938
Логойск, Логойский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Надежда Александровна

Место жительства
Неизвестно
Логойск, Логойский район, Минская область
Смерть
31.10.1938
Борисов, Борисовский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close