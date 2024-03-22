Петрович Дмитрий Клементьевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти31.10.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Петрович Клемент
Работа или профессия
16.08.1909
Назначен: учитель Логойского народного училища Дмитрий Петрович исполняющим должность псаломщика Логойской церкви, Борисовского уезда — 16 августа 1909 года Источник: Минские епархиальные ведомости. ... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1911
Сын: Петрович Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна
Рождение ребёнка
13.05.1913
Сын: Петрович Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна
Рождение ребёнка
09.01.1915
Сын: Петрович Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Петрович Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна
Рождение ребёнка
07.11.1924
Дочь: Ларина Ленина Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна
Рождение ребёнка
22.11.1926
Сын: Петрович Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Петрович Надежда Александровна
Арест
11.06.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.1938
Борисов, Борисовский район, Минская область