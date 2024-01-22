Давыденко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденко Андрей

Мать ребёнка: Давыденко (Нижегородова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденко (Нижегородова) Нина

Рождение ребёнка
22.01.1981

Дочь: Тарасова (Давыденко) Анна

Мать ребёнка: Давыденко (Нижегородова) Нина

Смерть
Неизвестно

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