Давыденко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыденко Андрей
Мать ребёнка: Давыденко (Нижегородова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1981
Дочь: Тарасова (Давыденко) Анна
Мать ребёнка: Давыденко (Нижегородова) Нина
Смерть
Неизвестно