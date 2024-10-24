Татаринцев Андрей Владимирович 09.09.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татаринцев Андрей Владимирович

Автор
МШ
Шустова М.

мужской, родился 09.09.1975, Саратов, город Саратов, Саратовская область

Отец
Татаринцев Владимир Кириллович17.01.1952 г.р.
Супруги
Шустова Мария Александровна25.07.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1975

Отец: Татаринцев Владимир Кириллович

Мать: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Работа или профессия
Неизвестно

товаровед

Место жительства
Неизвестно
Раменское, Московская область

Бракосочетание
28.07.2007

Жена: Шустова Мария Александровна

Рождение ребёнка
08.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шустова Мария Александровна

Рождение ребёнка
19.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шустова Мария Александровна

Бронницы

Рождение ребёнка
09.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шустова Мария Александровна

Рождение ребёнка
15.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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