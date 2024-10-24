Татаринцев Андрей Владимирович
мужской, родился 09.09.1975, Саратов, город Саратов, Саратовская область
ОтецТатаринцев Владимир Кириллович17.01.1952 г.р.
Супруги
Шустова Мария Александровна25.07.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1975
Отец: Татаринцев Владимир Кириллович
Мать: скрыто настройками приватности
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Раменское, Московская область
Бракосочетание
28.07.2007
Рождение ребёнка
08.01.2009
Рождение ребёнка
19.07.2011
Бронницы
Рождение ребёнка
09.08.2014
Рождение ребёнка
15.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности