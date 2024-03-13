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Мельников Максим

Место рождения

Латвия

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
24.09.1991

Дочь: Винокурова (Мельникова) Юлия Максимовна

Мать ребёнка: Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
08.08.2005

Дочь: Мельникова Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна

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