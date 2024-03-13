Мельников Максим
Место рожденияЛатвия
Дата рождения1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1991
Дочь: Винокурова (Мельникова) Юлия Максимовна
Мать ребёнка: Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
08.08.2005
Дочь: Мельникова Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Мельникова (Петрова) Людмила Юрьевна