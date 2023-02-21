Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Василий Афанасьев

Мать: Дарья Родионова

Смерть
1808
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