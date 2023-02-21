Рюся (Русу) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Сын: Рюся Самуил Андреев
Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1892
Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович
Восп: матвей степанов русу, христина самойлова сойкконен
Рождение ребёнка
?.01.1896
Сын: Рюся Павел Андреевич
Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович
Восп:Матвей Степанов Русу,его жена Елена Иосифовна Виролайнен
Рождение ребёнка
16.07.1899
Сын: Рюся Иван Андреевич
Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюся Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно