Рюся (Русу) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся (Русу) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Рюся Самуил Андреев

Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1892

Сын: Рюся Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: матвей степанов русу, христина самойлова сойкконен
Рождение ребёнка
?.01.1896

Сын: Рюся Павел Андреевич

Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Матвей Степанов Русу,его жена Елена Иосифовна Виролайнен
Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Рюся Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рюся Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюся Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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