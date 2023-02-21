Феттиг (Fettig) Мартин (Martinus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Феттиг Мария Елизавета
Мать ребёнка: Хохмут Мария Якобея
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.02.1777
Сын: Феттиг Франц Иосиф
Мать ребёнка: Хохмут Мария Якобея
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохмут Мария Якобея
Смерть
Неизвестно