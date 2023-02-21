Феттиг (Fettig) Мартин (Martinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феттиг (Fettig) Мартин (Martinus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Феттиг Мария Елизавета

Мать ребёнка: Хохмут Мария Якобея

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.02.1777

Сын: Феттиг Франц Иосиф

Мать ребёнка: Хохмут Мария Якобея

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохмут Мария Якобея

Смерть
Неизвестно
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