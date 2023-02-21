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Сарапулов Илья Иванович

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Место рождения

Андреевка, Новотроицкое, Башкирия

Дата рождения

1922

Дата смерти

23.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Сарапулов Иван Андреевич

Мать: Сарапулова Мария Ивановна

Андреевка, Новотроицкое, Башкирия
Военная служба
04.01.1942
Воинское звание: мл. сержант | 691 сп 383 сд 16 ск 33 А 1 БелФ | | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4262491/?static_hash=f75a8746df556d71125a47ba09238b96v1
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.01.1945
Бжесце, Польша
Причина смерти: убит
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