Сарапулов Илья Иванович
Место рожденияАндреевка, Новотроицкое, Башкирия
Дата рождения1922
Дата смерти23.01.1945
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Андреевка, Новотроицкое, Башкирия
Военная служба
04.01.1942
Воинское звание: мл. сержант | 691 сп 383 сд 16 ск 33 А 1 БелФ | | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4262491/?static_hash=f75a8746df556d71125a47ba09238b96v1
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.01.1945
Бжесце, Польша
Причина смерти: убит