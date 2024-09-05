Захаров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Александр Владимирович

Мать ребёнка: Захарова (Стойкина) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Эля Владимировна

Мать ребёнка: Захарова (Стойкина) Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Стойкина) Ольга Михайловна

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