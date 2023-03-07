Семенова Евдокия Перфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Евдокия Перфилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Кондратьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Семенов Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Кондратьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Семенов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Кондратьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Гаврила Кондратьев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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