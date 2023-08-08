Пефтиева (Беспалова) Мария Трафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пефтиева (Беспалова) Мария Трафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

07.01.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Беспалов Трафим

Мать: Беспалова Ефросинья

Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пефтиев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пефтиев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пефтиев Сергей Иванович

Смерть
07.01.1981
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