Пефтиева (Беспалова) Мария Трафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1932
Дата смерти07.01.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Беспалов Трафим
Мать: Беспалова Ефросинья
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пефтиев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пефтиев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1981