Зайцев Неизвестно (м) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Неизвестно (м)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Раиса

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Николай

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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