Праскева Егорова Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Праскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Меньшой Иванов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Налогин Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Меньшой Иванов

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Налогин Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Меньшой Иванов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Меньшой Иванов

Смерть
Неизвестно

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