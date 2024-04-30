Праскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Меньшой Иванов
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Налогин Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Меньшой Иванов
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Налогин Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Меньшой Иванов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Меньшой Иванов
Смерть
Неизвестно