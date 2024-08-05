Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

д. Ямна Долишня (Jamna Dolna)

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Попович Дмитрий Стефанович

Мать: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
23.01.1879

Дочь: (Шмилык) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
28.12.1881

Сын: Шмилык Павел Иванович

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
27.10.1883

Сын: Шмилык Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.12.1886

Дочь: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
14.09.1889

Дочь: (Шмилык) Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
30.01.1892

Дочь: (Шмилык) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
23.05.1894

Дочь: (Шмилык) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Рождение ребёнка
09.07.1897

Сын: Шмилык Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шмилык Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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