Колосова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоренко Георгий Кузьмич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Колосов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конкина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Колосов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Виктор
Смерть
Неизвестно