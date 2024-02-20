Колосова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоренко Георгий Кузьмич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Колосов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конкина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Колосов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Виктор

Смерть
Неизвестно
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