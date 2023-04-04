Кошелапов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошелапова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошелапова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелапова Валентина
Смерть
1987