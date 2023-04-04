Кошелапов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелапов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошелапова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошелапова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелапова Валентина

Смерть
1987
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